На вибори в Раду йдуть 16 Дартів Вейдерів

Відповідні дані розміщені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Читайте такожЦВК не пустила на президентські вибори Дарта Вейдера і ще двох кандидатів

Виходячи з інформації, розміщеної ЦВК, всі Вейдери - громадяни України, без судимості, які проживають останні 5 років на території України.

Відрізнити їх можна по батькові, місці і даті народження, місці проживання і роботі, більшість з них - самовисуванці.

Як повідомляв УНІАН, на позачергових виборах у Верховну Раду зареєстровано 6 тис. 627 кандидатів, з яких 302 є діючими народними депутатами.