На вибори в Раду йдуть 16 Дартів Вейдерів

14:22, 02 жовтня 2014
Політика
0 0

Центральна виборча комісія зареєструвала 16 кандидатів з ім'ям головного негідника космічної саги «Зоряні війни» Дарт Вейдер.

Дарт Вейдер / УНІАН

Відповідні дані розміщені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Читайте такожЦВК не пустила на президентські вибори Дарта Вейдера і ще двох кандидатів

Виходячи з інформації, розміщеної ЦВК, всі Вейдери - громадяни України, без судимості, які проживають останні 5 років на території України.

Відрізнити їх можна по батькові, місці і даті народження, місці проживання і роботі, більшість з них - самовисуванці.

Як повідомляв УНІАН, на позачергових виборах у Верховну Раду зареєстровано 6 тис. 627 кандидатів, з яких 302 є діючими народними депутатами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter