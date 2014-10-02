На вибори в Раду йдуть 16 Дартів Вейдерів
14:22, 02 жовтня 2014Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала 16 кандидатів з ім'ям головного негідника космічної саги «Зоряні війни» Дарт Вейдер.
Клони Дарта Вейдера "атакують" Раду / УНІАН
Відповідні дані розміщені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
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Виходячи з інформації, розміщеної ЦВК, всі Вейдери - громадяни України, без судимості, які проживають останні 5 років на території України.
Відрізнити їх можна по батькові, місці і даті народження, місці проживання і роботі, більшість з них - самовисуванці.
Як повідомляв УНІАН, на позачергових виборах у Верховну Раду зареєстровано 6 тис. 627 кандидатів, з яких 302 є діючими народними депутатами.
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