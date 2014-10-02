На вибори йдуть 6 тисяч кандидатів, з них 302 є діючими нардепами

Про це під час прес-конференції в УНІАН сказала координатор парламентських і виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, презентуючи проміжний звіт за результатами спостереження ОПОРИ за позачерговими виборами народних депутатів України у вересні 2014 року.

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Так, найбільша кількість діючих народних депутатів на нинішні вибори йде від партії «Блок Петра Порошенка» (42 кандидати). На другому місці – ВО «Батьківщина» - 26 кандидатів, ВО «Свобода» - 23 кандидати.

У мажоритарних округах балотуються 149 чинних народних депутатів, 100 з яких йдуть як самовисуванці.

Айвазовська також відзначила позитивну тенденцією до збільшення кількості жінок серед кандидатів, яких висунули партії за списками, - 25,78% (у 2012 році – менше 20%), та молоді (32,17%), у порівнянні з попередніми парламентськими виборами.

За словами експерта, типовий портрет кандидата у мажоритарному окрузі виглядає так: особа з вищою освітою (92,17%), належить до чоловічої статі (87,13%), має роботу (85,82%), середнього віку від 36 до 59 років (66,23%) і безпартійна (64,19%).

Експерт також зауважила, що серед усіх політичних сил показник партійності у списках політичних партій – лише 40%. «Тобто, 60% кандидатів, які балотуються за пропорційною частиною виборчої системи із закритими списками, - це кандидати, які не належать до лав жодної політичної сили», - сказала вона.

Найбільша кількість таких осіб, які не мають партійних квитків, - у партії «Опозиційний блок». «Майже 98% у складі цілого списку не мають відношення офіційно до жодної політичної сили», - додала експерт.

Крім того, у ОПОРІ повідомили, що станом на 1 жовтня в складі 213 ОВК відбулося 936 замін членів, що становить майже 25% від загальної кількості членів відповідних комісій. «Показник не є настільки високий, як, наприклад, у 2012 році», - сказала Айвазовська.

Вона також додала, що найбільше замін членів ОВК відбулося у Донецькій області, що призвело до оновлення складу комісій цього регіону майже на 36%. Більш ніж на 30% оновилися ОВК Одеської, Кіровоградської, Херсонської, Львівської, Дніпропетровської, Закарпатської областей. Найбільш стабільними виявилися ОВК Тернопільської, Волинської, Житомирської областей.

У загальній кількості замін, які протягом вересня відбулися у складі ОВК, найчастіше відбувалися ротації представників політичних партій «Наша Україна», «Зелені», «Україна майбутнього», Українська платформа «Собор», Української партії «Зелена планета», Партія зелених України, Радикальна партія Олега Ляшка, Партії регіонів, Партії пенсіонерів України та ВО «Свобода».