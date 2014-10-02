Пилипишин пропонує Левченку разом знятися з виборів

14:32, 02 жовтня 2014
Політика
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Кандидат в народні депутати по 223-му виборчому округу Віктор Пилипишин запропонував своєму опоненту представнику ВО «Свобода» Юрію Левченку одночасно зняти свої кандидатури з виборчих перегонів. 

пкп

Про це політик повідомив на своїй сторніці в мережі «Фейсбук». 

«5 хвилин назад зателефонував Левченку. Озвучив пропозицію одночасно зняти наші кандидатури  з перегонів та підтримати кандидата, чиї знання, демократичні цінності та переконання будуть корисні державі. Дав опоненту час до завтрішнього дня, до 12-ї години. Якщо він не прийме пропозицію, я залишаю за собою остаточне рішення з цього питання», - написав Віктор Пилипишин. 

Він підкреслив, що робить цю пропрозицію «в ім’я миру, спокою та майбутнього України». 

«Готовий забути особисті образи і зробити так, щоб 223-й виборчий округ став прикладом для України. Прикладом компромісу двох непримиримих суперників заради майбутнього країни», - наголосив Пилипишин.

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