Пилипишин пропонує Левченку разом знятися з виборів

Про це політик повідомив на своїй сторніці в мережі «Фейсбук».

«5 хвилин назад зателефонував Левченку. Озвучив пропозицію одночасно зняти наші кандидатури з перегонів та підтримати кандидата, чиї знання, демократичні цінності та переконання будуть корисні державі. Дав опоненту час до завтрішнього дня, до 12-ї години. Якщо він не прийме пропозицію, я залишаю за собою остаточне рішення з цього питання», - написав Віктор Пилипишин.

Він підкреслив, що робить цю пропрозицію «в ім’я миру, спокою та майбутнього України».

«Готовий забути особисті образи і зробити так, щоб 223-й виборчий округ став прикладом для України. Прикладом компромісу двох непримиримих суперників заради майбутнього країни», - наголосив Пилипишин.