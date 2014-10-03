Порошенко пропонує надати особливий статус англійській мові

Про це під час сьогоднішнього виступу в університеті імені Івана Франка заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Вимога до міністра має бути твердою – обов’язкове знання англійської мови. У перспективі такою ж має бути вимога до кожного державного чиновника, до кожного університетського ректора та декана», – наголосив президент.

Водночас Петро Порошенко з гордістю зазначив, що на багатьох міжнародних зустрічах в Адміністрації президента чи Кабінеті міністрів, де доводиться спілкуватись англійською, уже не запрошують перекладачів. На думку президента, англійська має бути головною іноземною мовою, яку вивчають у навчальних закладах.

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Також Порошенко додав, що соціологічні дослідження підтверджують, що понад 50% мешканців України підтримують єдину державну мову.