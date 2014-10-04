Прокуратура завела на бойовиків справу за обстріл житлових кварталів у Дебальцевому

Військова прокуратура Південного регіону України розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілів житлових кварталів у Дебальцевому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 КК України (тероризм).

Встановлено, що у п’ятницю, 3 жовтня, невстановлені особи незаконних військових формувань, з метою залякування населення, відкрили вогонь із артилерії та мінометів по житлових кварталах м. Дебальцеве Донецької області. Унаслідок обстрілу, зокрема, зруйновано багатоповерховий житловий будинок №2 по вул. Ємченка, чим завдано значну майнову шкоду.

На місці події працювала прокурорсько-слідча група 33 військової прокуратури.

Наразі відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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