Проти брата Добкіна порушено кримінальну справу - Аваков

Про це повідомив на власній сторінці в соцмережі Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що не має наміру ”терпіти хамів, які купують за згущене молоко право грабувати в майбутньому, прикриваючись здобутим мандатом”.

”Підкуп виборців – як альфа і омега, як головне правило афериста, який бажає пролізти в Раду. Затаритися гречкою і консервами, все поклади в кульок з твоїм кандидатським ”світлим” профілем. Додай пачку з цукром, чай і пару календариків з собою красивим. Пообіцяй, а потім роздай гривень по 200 і, товариші дорогі, зустрічайте новоявленого депутата Верховної Ради», - написав міністр.

Читайте такожГПУ закрила справу проти Добкіна за звинуваченням у сепаратизмі «І не дивуйтеся потім, що корупція не зупиниться. І не ображайся, що крадуть і голосують не ті закони», - прокоментував ситуацію Аваков.