За добу в зоні АТО загинув 1 військовий, 13 - отримали поранення
12:51, 06 жовтня 2014Політика
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, 13 - отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН,за попередню добу на Донбасі загинули двоє українських військових, ще 6 отримали поранення.
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