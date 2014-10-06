За добу в зоні АТО загинув 1 військовий, 13 - отримали поранення

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, 13 - отримали поранення.

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