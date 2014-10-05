За добу на Донбасі загинули двоє військових, шестеро - поранені

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. За його словами, кількість поранених становить 6 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО також загинули двоє українських військовослужбовців, кількість поранених не повідомлялася.