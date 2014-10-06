В ЄС не бачать військового вирішення ситуації в Україні



Таку позицію вона висловила у понеділок в Брюсселі в рамках засідання комітету Європейського парламенту із закордонних справ, повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН. Станом на сьогодні Могеріні обіймає посаду міністра закордонних справ Італії.

”Військові говорять, що готуйся до найгіршого, але працюй на краще. Чи тільки так говорять італійці? І це те, що я маю намір робити. Я думаю, що ми повинні працювати кожного дня з українською владою, президентом Порошенком і намагатися зробити так, щоб спрацювали його власні зусилля, спрямовані на діалог та дипломатію. Це буде наша роль. Я не вірю, що буде військове вирішення”, - сказала Могеріні.

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При цьому кандидат на посаду Верховного представника висловила переконання, що у той же час ЄС повинен бути готовий ”в плані енергетики, працювати навіть над посиленням санкцій”.

”Ми зможемо посилити санкції, коли ситуація погіршиться, і ми зможемо їх відмінити, коли буде краще. Це гнучкість цього інструменту, але ми повинні збільшити підтримку політичним зусиллям українського керівництва. Це складно, майже неможливо, але якщо ми не станемо на їхню сторону і не допоможемо у намаганні цього досягти, якщо ми не станемо на їхній бік, коли вони говорять, що намагаються знайти політичне рішення, хто ще це зробить?” - наголосила вона.