Нуланд приїжджає в Україну обговорити реформи та статус конфлікту на Донбасі

З цього приводу Держдепартамент оприлюднив заяву, в якій ідеться, що з українськими високопосадовцями Нуланд «обговорить американську прихильність у справі надання допомоги реформам в Україні, статус конфлікту на сході України і підтримку Сполученими Штатами територіальної цілісності України», повідомляє Радіо Свобода.

Візит Нуланд відбувається на тлі нових повідомлень про порушення проросійськими сепаратистами режиму припинення вогню.

Читайте такожНуланд пояснила, чому у ситуації на сході України немає військового рішенняПредставник інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив 5 жовтня, що два українські військові загинули протягом останньої доби внаслідок нападів на урядові війська в кількох місцевостях на Донбасі.

Тим часом представники сепаратистів інформують, що три проросійські бойовики були вбиті протягом доби головно під час бою за аеропорт Донецька, який далі перебуває під контролем української армії. Вже понад тиждень бойовики намагаються вибити українських військових зі стратегічного об’єкту, який після реконструкції був здатний приймати великі військово-транспортні літаки.