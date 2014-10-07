Тягнибок: Боротьба з корупцією дозволить побороти не тільки внутрішніх, а й зовнішніх ворогів

Про це заявив очільник фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час свого виступу на трибуні парламенту.

«Є великий позитив, що раніше ми ухвалили закон про люстрацію, і в тому законі є розділ майнової люстрації – це є одна з частин боротьби з корупцією», — зокрема сказав Тягнибок.

Нагадаємо, що сьогодні український парламент ухвалив у першому читанні цілу низку антикорупційних законопроектів, а саме: «Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014 - 2017 роки», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У другому читанні ці законопроекти будуть розглядатися 14 жовтня.

Також ВР ухвалила закон, який дозволить заочно засуджувати за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупцію.

На думку Олега Тягнибока, окрім цих законів народні депутати повинні розглянути ще ряд проектів, направлених на боротьбу із корупцією.

«Не в цьому парламенті, а, мабуть, в наступному нам доведеться скасовувати парламентську та президентську недоторканість. Нам доведеться ухвалювати рішення про право народу відкликати народних депутатів, чиновників та суддів. Що є так само елементом боротьби з корупцією. Нам доведеться надати право «проводити» усіх держслужбовців через детектор брехні. Системна боротьба з корупцією дозволить українцям побороти як внутрішнього, так і зовнішнього – російського – ворога», — додав Тягнибок.

Нагадаємо, 14 жовтня Верховна Рада за ініціативою ВО «Свобода» розглядатиме також законопроекти про заборону комуністичної ідеології та визнання ОУН-УПА борцями за українську незалежність.