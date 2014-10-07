Луценко: Силовий блок не спрацьовує у боротьбі із сепаратизмом

Про це у програмі «Шустер LIVE» сказав радник Президента Юрій Луценко.

«Я чую пояснення силовиків з приводу того, що потрібен час на експертизи заяв щодо закликів до сепаратизму. І лише після завершення експертиз можна пред’являти обвинувачення. Але пройшло вже багато часу, але результату немає», - зазначив політик.

Він переконаний, що до нового парламенту не можна допускати не лише сепаратистів, а і яскравих представників режиму Януковича.

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«Кандидати від демократичних сил на сході України не є ідеальними кандидати в Луганській і Донецькій областях. Але вони мають шанси перемогти одіозних представників колишнього режиму. І вони точно не є реваншистами і п’ятою колоною Кремля. Перемога буде переконливішою, якщо ми узгодимо на таких округах єдиного кандидата від демократів», - пояснив Луценко.

За його словами, до 12 жовтня можнаузгодити такі єдині кандидатури, і це також буде відповіддю на виклик сепаратизму.

«Переконаний, що сьогодні лідери політичних партій мають переважно агітувати не на мирній, а на недавно звільненій території для діалогу з виборцями», - зазначив політик.