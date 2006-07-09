Стецьків: в країні виник український варіант ГКЧП

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має сказати вагоме слово щодо недопущення приходу до влади так званої «антикризової коаліції», оскільки Глава держави не має права мовчати у даній ситуації. З такою заявою виступив колишній народний депутат, польовий командир Помаранчевої революції, голова політичного об’єднання “Нова хвиля” Тарас СТЕЦЬКІВ.

“Створення у стінах Верховної Ради так званої «антикризової коаліції» засвідчує важливий і безсумнівний факт: в країні виник український варіант ГКЧП”, - йдеться у заяві, переданій УНІАН,

На думку Т.СТЕЦЬКІВА, коаліція у запропонованому варіанті – це “гримуча суміш Партії регіонів, яка прагне реваншу за програш, Комуністичної партії зі збанкрутілою ідеологією та групи зрадників, що черговий раз продемонстрували недотримання слова та верховенство власних інтересів над інтересами суспільними”.

“Ми є свідками спроби помсти окремих політичних сил за програш на президентських виборах 2004 року та за втрачену владу. Відбувається спроба повернути Україну в епоху кучмізму. Спостерігається бажання представників трьох політичних сил за будь-яку ціну дорватися до влади в Україні. Ми стаємо свідками початку ліво-олігархічного перевороту, який перекреслює все те, заради чого наші співгромадяни у листопаді-грудні 2004 року виходили на Майдан. Ми втрачаємо свою перемогу”, - наголошує польовий командир Помаранчевої революції.

Т.СТЕЦЬКІВ констатує, що “спроба ліво-олігархічного перевороту” і антикризової коаліції стали можливими лише через внутрішні незгоди демократичних сил, через домінування персональних амбіцій над суспільними інтересами, через взаємну недовіру колишніх політичних побратимів”. На його переконання, причина криється у більш ніж стоденних суперечках між Блоком Юлії Тимошенко та «Нашою Україною» з приводу розподілу портфелів і управлінських схем в державі.

На його думку, “еклектична, позбавлена ідеологічної та логічної основи коаліція, у якій об`єдналися представники олігархату та «палкі прибічники» ідеї визволення праці з-під гніту капіталу, несе у собі ряд потенційних загроз. “Насамперед це пряма загроза ідеалам свободи, що були здобуті на Майдані, загроза курсу країни на політичні реформи, загроза визначеному курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію, загроза самій перспективі існування України як незалежної держави”, - говориться в заяві Т.СТЕЦЬКІВА.

У ній польовий командир закликає “всі демократичні сили до протидії цій загрозі”. “Закликаємо також сказати своє слово з цього приводу депутатів обласних, районних, міських, сільських та селищних рад, всіх людей доброї волі. Україна повинна запобігти реваншу ліво-олігархічної ГКЧП і зберегти демократію, європейський вибір і свободу”, - підкреслює в своїй заяві Т.СТЕЦЬКІВ.