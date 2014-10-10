Венеціанська комісія вирішила, що Україна потребує комплексної реформи судової системи

Про це заявив народний депутат України, член Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Сергій Ківалов, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Попередній висновок містить детальні рекомендації щодо вдосконалення окремих норм проекту. Текст попереднього висновку буде опубліковано на сайті Венеціанської комісії після 26 жовтня, поінформував Ківалов.

При цьому він зазначив, що особливу увагу експерти Венеціанської комісії звернули на необхідність проведення комплексної конституційної реформи судової системи.

Читайте такожВенеціанська комісія отримала від України законопроект про люстраціюЗа словами Ківалова, президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо підкреслив готовність Венеціанської комісії продовжити співпрацю з українською владоюв роботі над розробкою змін до Конституції України.