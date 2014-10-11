Путін не зважиться на повномасштабну війну - американський експерт

Таку думку в інтерв'ю Новому времени озвучив знаменитий американський історик, фахівець з історії пострадянських країн Тімоті Снайдер.

"Росія лякає Захід застосуванням ядерної зброї. Але насправді Путін теж не всевладний", - вважає історик.

За його словами, всупереч ентузіазму з приводу захоплення Криму, пересічні росіяни навряд чи зрадіють, якщо Путін і справді вирішить захопити Київ за два тижні, оскільки тоді не уникнути загибелі тисяч російських солдатів.

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"Звичайні росіяни не хочуть війни двох країн. Вони відчувають ентузіазм з приводу "кримнаш". Готові вірити, що захищають в Україні етнічних росіян від агресивних фашистів. Але їм не подобається, коли гинуть тисячі російських солдатів. А якщо Путін вирішить захопити Київ за два тижні, як він обіцяв, це обернеться десятками тисяч загиблих. Так що не думаю, що він зважиться на повномасштабну війну, тим більше ядерну", - заявив Снайдер.