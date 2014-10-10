Штайнмайер: Мінський меморандум - єдиний шанс вирішення конфлікту в Україні

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у Берліні під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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"Єдиним шансом для виходу з кризи є реалізація Мінського угоди", - наголосив німецький дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня у Мінську за підсумками тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.