Штайнмайер: Мінський меморандум - єдиний шанс вирішення конфлікту в Україні
13:49, 10 жовтня 2014Політика
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Реалізація Мінського меморандуму є єдиним шансом для виходу з кризи в Україні.
REUTERS
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у Берліні під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
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"Єдиним шансом для виходу з кризи є реалізація Мінського угоди", - наголосив німецький дипломат.
Як повідомляв УНІАН, 20 вересня у Мінську за підсумками тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.
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