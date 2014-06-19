Порошенко запропонував Дещиці очолити одну з дипмісій

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на засіданні Верховної Ради. «Можу сказати, що мною йому запропоновано очолити одну з закордонних дипломатичних установ України, і він цю пропозицію прийняв», - сказав Петро Порошенко.

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Після цього присутні в сесійній залі депутати почали вигукувати «В Росію!». У відповідь Петро Порошенко попросив не наполягати на країні, сказавши, що він визначить її разом з Андрієм Дещицею. Президент подякував Андрію Дещиці за роботу.