У разі необхідності після виборів Рада може знову зібратися в старому складі
11:46, 14 жовтня 2014Політика
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Депутати змінили календарний план п'ятої сесії.
ВР може бути скликана спікером / УНІАН
Нардепи змінили календарний план п'ятої сесії нинішнього скликання ВР, який був прийнятий 1 липня поточного року, повідомляє Новое Время.
Рішенням парламентаріїв було визначено, що для вирішення ситуації в Україні ВР може бути скликана спікером.
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Постанова за проектом №5158 свідчить, що голова ВР при скликанні засідання Верховної Ради зобов'язаний за добу повідомити нардепам про час і місце проведення пленарного засідання.
ВР сьомого скликання була розпущена Петром Порошенком 25 серпня нинішнього року, позачергові вибори відбудуться 26 жовтня.
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