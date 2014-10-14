У разі необхідності після виборів Рада може знову зібратися в старому складі

Нардепи змінили календарний план п'ятої сесії нинішнього скликання ВР, який був прийнятий 1 липня поточного року, повідомляє Новое Время.

Рішенням парламентаріїв було визначено, що для вирішення ситуації в Україні ВР може бути скликана спікером.

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Постанова за проектом №5158 свідчить, що голова ВР при скликанні засідання Верховної Ради зобов'язаний за добу повідомити нардепам про час і місце проведення пленарного засідання.

ВР сьомого скликання була розпущена Петром Порошенком 25 серпня нинішнього року, позачергові вибори відбудуться 26 жовтня.