Один із найнебезпечніших вулканів світу прокинувся: розпочалася евакуація (відео)

У Гватемалі розпочалося нове виверження вулкана Фуего – одного з найактивніших у світі.

У Гватемалі почалося нове виверження вулкана Фуего, який вважається одним із найактивніших і найнебезпечніших у світі. З кратера почали вириватися потоки лави, а в небо піднялися величезні стовпи попелу та диму.

Як пише Mirror, у зв’язку з посиленням вулканічної активності влада оголосила по всій країні помаранчевий рівень небезпеки – другий за ступенем серйозності. Одночасно розпочалася евакуація мешканців населених пунктів, розташованих біля підніжжя вулкана.

Вулкан Фуего розташований у гірській системі Сьєрра-Мадре, приблизно за 16 кілометрів на захід від міста Антигуа, одного з найпопулярніших туристичних центрів Гватемали.

Відео дня

Фуего відомий своєю практично безперервною активністю: невеликі викиди попелу, диму та слабкі вибухи відбуваються тут кожні 15–20 хвилин. Однак великі виверження трапляються рідше. Нинішнє стало дев’ятим масштабним виверженням з 2015 року та третім за останні чотири роки.

Попередні сильні виверження сталися у 2023 році, коли з небезпечної зони евакуювали близько 1 700 осіб. Однією з найтрагічніших стала катастрофа 2018 року: потоки лави та пірокластичні маси накрили прилеглі населені пункти, внаслідок чого загинули 215 осіб.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, які є найнебезпечніші вулкани у світі.

Вас також можуть зацікавити такі новини: