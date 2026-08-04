П’ятеро військових вважаються зниклими безвісти після вибухів на полігоні у Хмельницькому

Слідство назвало дві основні версії детонації боєприпасів на військовому полігоні.

Слідство перевіряє дві основні версії неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому, що сталася 31 липня. Розглядається можлива диверсія або порушення правил під час розвантаження боєприпасів.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, станом на 3 серпня п’ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини.

"Одна з версій слідства – можливе порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, яке могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію. Також перевіряється версія диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передано для проведення судово-медичних та молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих.

Також внаслідок вибухів травмовано восьмеро військовослужбовців. Загрози їхньому життю немає.

За даними відомства, слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Вилучено документацію, яка стосується зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів.

Окрім того, після завершення детонації проведено попередній огляд місця події. Працівники ДСНС продовжують розмінування території за межами військового об’єкта. Для подальшої роботи безпосередньо на полігоні буде створено спеціальну комісію.

Вибухи на полігоні у Хмельницькому

31 липня близько 11:55 на військовому полігоні на околиці Хмельницького стався вибух з подальшою детонацією, яка тривала майже до кінця дня.

Повідомлялось про поранення трьох військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ та відсутність зв’язку з ще п’ятьма, які перебували на місці події.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

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