В США з'явився новий пасажирський Boeing (відео)

Першим експлуатантом Boeing 737 MAX 7 стане авіакомпанія Southwest Airlines.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) надало довгоочікуваний дозвіл на експлуатацію Boeing 737 MAX 7. Це стало важливою віхою для американського авіавиробника, який роками очікував на можливість розпочати продажі найменшої модифікації своєї найпопулярнішої моделі, повідомляє Reuters.

Програма сертифікації Boeing 737 MAX 7 стартувала ще у 2018 році та охопила понад 1000 годин льотних і наземних випробувань. У процесі компанії довелося модернізувати протиобліднювальну систему двигунів, оновити програмне забезпечення системи керування польотом, а також систему попередження екіпажу відповідно до вимог FAA і рекомендацій Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB).

Після двох катастроф Boeing 737 MAX 8 у 2018 та 2019 роках нові літаки американської компанії проходять значно суворішу процедуру сертифікації. Додаткову увагу до виробничих процесів і систем контролю якості привернув інцидент у січні 2024 року, коли під час польоту майже нового літака авіакомпанії Alaska Airlines відірвалася панель фюзеляжу.

Довідка УНІАН. Boeing 737 MAX 7 - розрахований на перевезення 135–160 пасажирів і має найбільшу дальність польоту серед усіх літаків сімейства Boeing 737 MAX – до 7040 км. Це дозволяє літати на трансконтинентальних маршрутах.Крім того, літак має оновлений салон Sky Interior, який забезпечує більше візуального простору, світлодіодне освітлення та збільшені багажні полиці для вертикального розміщення валіз.

За даними Boeing, авіалайнер споживає приблизно на 20% менше пального та створює на 50% менше шуму порівняно з авіалайнерами попереднього покоління.

За даними аналітичної компанії Cirium, Boeing вже збудувала близько 30 літаків 737 MAX 7. Першим експлуатантом літака стане авіакомпанія Southwest Airlines.

Boeing – останні новини

Компанія Boeing успішно завершила програму сертифікаційних льотних випробувань літака 737 MAX 10 – найбільшої та наймісткішої модифікації сімейства 737 MAX. Лайнер здатний перевозити до 230 пасажирів і виконувати польоти на відстань до 5740 км. Модель оснащена двома турбовентиляторними двигунами LEAP-1B виробництва CFM International.

Зазначимо, що останнім часом Boeing активно нарощує портфель замовлень, що посилює конкуренцію з Airbus на світовому авіаційному ринку. Американський авіабудівний концерн продовжує укладати масштабні угоди, зокрема за підтримки адміністрації Білого дому. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сприяв продажу понад тисячі літаків Boeing, назвавши себе "королем" продажів.

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