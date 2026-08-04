Сили оборони проводять контратаки та наступають у Харківській області, - ISW

Українські сили проводять дві операції в Харківській області: одну оборонну та одну наступальну.

На початку серпня російські війська продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не досягли просування, тому що українські війська контратакували в цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські воєнкори стверджували, що армія РФ просунулася в центральній частині Куп'янська, на північ та південь від Куп'янська та на захід від Куп'янська-Вузлового, а також що окупанти контролюють центральну частину Куп'янська, а українські війська контратакують з околиць міста.

Водночас, як відзначають аналітики, український військовий оглядач Юрій Бутусов того ж дня опублікував відеозапис, на якому Сили оборони завдали удару та знищили російську колісну самохідну артилерійську установку 2С44 "Гіацинт-К" на Куп'янському напрямку, що стало другим підтвердженим знищенням такої російської системи з 2022 року.

Відео дня

"Українські сили проводять як оборонні, так і наступальні операції в Харківській області. Речник 2-го корпусу Національної гвардії України Володимир Дегтярьов 3 серпня повідомив, що українські сили проводять дві операції в Харківській області: одну оборонну операцію на північ і схід від Харкова та одну наступальну операцію на Куп'янському напрямку", - пишуть аналітики.

Також у звіті наголошується, що українські війська продовжують знищувати техніку в російському тилу, щоб запобігти перекиданню її на передову. Українська бригада, яка діє на півночі Харківської області, 3 серпня заявила, що українські удари безпілотників знищили кілька російських танків у російському ближньому тилу.

Заяви росіян щодо Харківської області – останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики писали, що російське військове командування бреше Кремлю про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що російські війська активно просуваються по всьому театру військових дій, включаючи ділянку лінії фронту, яка залишалася практично незмінною майже два роки.

В ISW зазначили, що армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше з 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині та Сумщині. Так, 29 липня росіяни заявили про захоплення Нової Січі, а 30 липня – про захоплення Малої Слобідки та Могриці в Сумській області, а також Вірівки в Харківській області.

Проте ISW не спостерігала ознак того, що російські війська провели необхідну кількість передислокацій, концентрації техніки або активізували наступальні операції, співмірні з розміром території, про захоплення якої вони заявляють останніми днями.

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