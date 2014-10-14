ВО Свобода скрутила провокаторів перед Радою

Про це він повідомив журналістам після свого виступу перед людьми біля ВР, пише «Українська правда».

Він нагадав, що у порядок денний так і не було внесено питання про визнання УПА воюючою стороною в другій світовій війні, "тому зараз тут вимагати немає чого, оскільки немає ні депутатів, ні голосів".

«Зараз я звернувся до наших прихильників, щоб ми продовжили наші заходи cвяткування. Ми підемо далі до Арсенальної до Інститутської і будемо зупинятися у тих місцях, де загинули герої Небесної сотні. Святкування ми завершимо біля пам’ятника Тарасу Шевченку», —сказав він.

На уточнююче питання, чи розуміє Свобода, що група провокаторів скористалася ними для вчинення правопорушень, Олег Тягнибок розповів, що прихильники партії локалізували групу, яка кидала вибухові пакети.

«Саме свободівці локалізували, і взяли їх в «коробку». Зараз ми йдемо далі, і правоохоронцям буде дуже легко їх ідентифікувати провокаторів, якщо вони тут залишаться», — додав Тягнибок.

Нагадаємо, «Громадське телебачення» повідомило, що на початку засідання Верховної Ради до будівлі парламенту прийшли члени братства Дмитра Корчинського, які почали кидати димові шашки та провокувати правоохоронців.

Як відомо, Корчинський брав участь у провокаціях за участі правоохоронців біля Адміністрації президента 1 грудня минулого року, після яких кілька місяців переховувався за кордоном.