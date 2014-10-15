Порошенко залишить Полторака міністром оборони в новому Кабміні
13:26, 15 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко має намір залишити Степана Полторака на посаді міністра оборони в новому уряді після виборів.
Порошенко хоче залишити Полторака в новому Кабміні / фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в "Твіттері".
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"Після виборів планую подати кандидатуру Полторака в новому уряді", - заявив президент, представляючи нового міністра особовому складу, передає Святослав Цеголко.
Порошенко представивши Полторака особовому складу: після виборів планую подати кандидатуру Полторака у новому уряді
- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 жовтня 2014
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