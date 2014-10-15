Порошенко залишить Полторака міністром оборони в новому Кабміні

Президент Петро Порошенко має намір залишити Степана Полторака на посаді міністра оборони в новому уряді після виборів.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в "Твіттері". Читайте такожГенерал-полковник Степан Полторак став міністром оборони України "Після виборів планую подати кандидатуру Полторака в новому уряді", - заявив президент, представляючи нового міністра особовому складу, передає Святослав Цеголко. Порошенко представивши Полторака особовому складу: після виборів планую подати кандидатуру Полторака у новому уряді - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 жовтня 2014

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