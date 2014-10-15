Порошенко залишить Полторака міністром оборони в новому Кабміні

13:26, 15 жовтня 2014
Політика
0 0

Президент Петро Порошенко має намір залишити Степана Полторака на посаді міністра оборони в новому уряді після виборів.

Порошенко хочет оставить Полторака в новом Кабмине / фото УНИАН

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в "Твіттері".

Читайте такожГенерал-полковник Степан Полторак став міністром оборони України

"Після виборів планую подати кандидатуру Полторака в новому уряді", - заявив президент, представляючи нового міністра особовому складу, передає Святослав Цеголко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter