Порошенко на Хортиці представив нового міністра оборони
16:37, 14 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко сьогодні в Запоріжжі, на острові Хортиця представив нового міністра оборони Степана Полторака.
Порошенко представив Полторака / фото "Твіттер" Цеголко
Про це в "Твіттері" написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. "Порошенко представив нового міністра оборони на Хортиці", - зазначив він.
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Також прес-секретар повідомив, що глава держави нагадав, що "саме на Хортиці зародилася традиція шанувати Покрову Богородиці - заступниці українського війська".
Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Верховна Рада призначила Степана Полторака міністром оборони.
Порошенко представив нового міністра оборони на Хортиці
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 октября 2014
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