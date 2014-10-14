Порошенко на Хортиці представив нового міністра оборони

16:37, 14 жовтня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко сьогодні в Запоріжжі, на острові Хортиця представив нового міністра оборони Степана Полторака.

Порошенко представив Полторака / фото

Про це в "Твіттері" написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. "Порошенко представив нового міністра оборони на Хортиці", - зазначив він.

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Також прес-секретар повідомив, що глава держави нагадав, що "саме на Хортиці зародилася традиція шанувати Покрову Богородиці - заступниці українського війська".

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Верховна Рада призначила Степана Полторака міністром оборони.

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