Військові РФ мають намір осушити дамбу під Маріуполем, щоб прорвати оборону - батальйон "Шахтарськ"

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив командир батальйону "Шахтарськ" Андрій Філоненко.

"Оскільки там збудовані три кільця оборони, заміновано, то зараз, за моїми даними, вони розглядають такий шлях, як осушення дамби недалеко від Маріуполя, в Петропіллі. Осушити дамбу і через дамбу перейти, бо навколо все заміновано. Інформація про те, що вони починають це робити", - заявив комбат.

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За його словами, російські війська, які дислокуються під Маріуполем, мають намір взяти місто в кільце.