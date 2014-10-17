26 жовтня буде проведено міжнародний Еxit poll і результати оголошено в УНІАН

26 жовтня 2014 року в Україні буде проведено міжнародний екзит-пол (опитування виборців на виході з виборчої дільниці). Мета проведення – точне відображення результатів волевиявлення виборців щодо партійних симпатій.

Результати будуть оголошені в інформаційному агентстві УНІАН відразу ж після закриття виборчих дільниць.

Читайте такожНа Донеччині голосування відбудеться лише у 8 з 21 округів - КВУОрганізаторами екзит-полу є 4 партнера: Уряд Канади, Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) – компанія з дослідження громадської думки (Україна), «Baltic Surveys» / The Gallup Organization – компанія з дослідження громадської думки (Вільнюс), за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту (The International Republican Institute – IRI).

«Дані отримані під час цього екзит-полу дозволять нам з'ясувати вподобання виборців до оголошення офіційних результатів виборів. Вони покажуть не лише розстановку партій у новому парламенті, а також і вподобання різних соціальних груп виборців одразу після закриття виборчих дільниць» – зазначив Ігор Тищенко, засновник Соціологічної групи «Рейтинг».

Екзит-пол буде проводитися у всіх регіонах України, крім Криму.