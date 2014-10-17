Як Порошенко і Путін обмінялися рукостисканням в Мілані (відео)

Сьогодні, в Мілані в рамках X саміту форуму "Азія-Європа" (АСЕМ) відбулася зустріч президента України Петра Порошенка і президента Росії Володимира Путіна.

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З європейської сторони у ній взяли участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, а також президенти Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу і Європейської Ради Герман ван Ромпей і новий глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Зустріч тривала майже півтори години.

Це друга зустріч президента Петра Порошенка і президента Володимира Путіна після зборів у форматі ЄС-Україна-МС, які відбулися в Мінську 26 серпня.

Примітно, що вираз обличчя Порошенко, коли він вітався за руку Путіним, різко змінився. На це звернули увагу в соцмережах і навіть створили Coub на момент рукостискання двох президентів.