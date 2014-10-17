Порошенко оприлюднив три пункти домовленостей, досягнутих у Мілані

16:11, 17 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко у Мілані розповів журналістам про три пункти домовленостей, досягнутих у ході сьогоднішніх переговорів.

Прес-служба Президента України

Про це пише журналіст Руслан Дейниченко в своєму Твіттері.

Читайте такожПорошенко продовжив бесіду з Меркель і Олланд після нормандського формату (фото)"По-перше, мають бути виконані всі пункти мінського меморандуму, другий пункт - сприяння виборам на Донбасі, третій – певний прогрес по газу", – написав він із посиланням на слова президента.

Нагадаємо, раніше президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу за результатами багатосторонньої зустрічі за участю лідерів ЄС та президентів України та Росії повідомив, що Порошенко і Путін домовилися про повне виконання Мінського протоколу.

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