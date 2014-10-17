Порошенко оприлюднив три пункти домовленостей, досягнутих у Мілані
Президент України Петро Порошенко у Мілані розповів журналістам про три пункти домовленостей, досягнутих у ході сьогоднішніх переговорів.
Про це пише журналіст Руслан Дейниченко в своєму Твіттері.
Читайте такожПорошенко продовжив бесіду з Меркель і Олланд після нормандського формату (фото)"По-перше, мають бути виконані всі пункти мінського меморандуму, другий пункт - сприяння виборам на Донбасі, третій – певний прогрес по газу", – написав він із посиланням на слова президента.
Порошенко: 3 пункти домовленостей:1. Мають бути виконані всі пункти мінського меморандуму
— Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 17 октября 2014
Порошенко: 2. Сприяння виборам на Донбасі
— Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 17 октября 2014
3. Певний прогрес по газу
— Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 17 октября 2014
Нагадаємо, раніше президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу за результатами багатосторонньої зустрічі за участю лідерів ЄС та президентів України та Росії повідомив, що Порошенко і Путін домовилися про повне виконання Мінського протоколу.