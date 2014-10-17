Порошенко оприлюднив три пункти домовленостей, досягнутих у Мілані

Про це пише журналіст Руслан Дейниченко в своєму Твіттері.

Читайте такожПорошенко продовжив бесіду з Меркель і Олланд після нормандського формату (фото)"По-перше, мають бути виконані всі пункти мінського меморандуму, другий пункт - сприяння виборам на Донбасі, третій – певний прогрес по газу", – написав він із посиланням на слова президента.