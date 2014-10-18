Ляшко використав та оббрехав бійця "Айдару" заради свого піару

Черговим підтвердженням цьому стала історія бійця батальйону "Айдар" Аркадія "Байкера", йдеться в повідомленні ТСН.ua.

Доброволець із сил АТО розповів, що спочатку його без жодних попереджень і консультацій внесли до виборчого партійного списку. А потім викинули з нього, прилюдно на партійному з'їзді приписавши неіснуючу судимість, та ще й розпіарівши це дійство як начебто проведення люстрації у партійних лавах.

"Я з преси дізнаюся, що в мене судимість", - шокований боєць батальйону "Айдар".

Отримавши постанову ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у народні депутати, "айдарівець" змушений був пройти усі кола бюрократичного пекла, щоб повернути собі добре незаплямоване ім'я.

"Я замовив довідку про те, щоб в мене немає судимості", - розповів Аркадій.

Цей документ він отримав. І довідка, на думку бійця, тепер є беззаперечним доказом того, як Олег Ляшко брутально використовує чесні імена, героїзм та репутацію справжніх українських воїнів. Яких насправді має за ніщо.

"Нам ніколи було займатися партійною діяльністю, ми воювали. А всі ці брудні політичні ігри – я ж це все бачу, простий народ це теж бачить", - сподівається боєць "Айдару".