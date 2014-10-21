За ніч бойовики атакували кілька блокпостів сил АТО, усі атаки відбито

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, в інших районах зони АТО бойовики вели обстріли позицій українських сил.

"Використовуючи РСЗВ БМ-21 Град нанесли вогневе ураження по нашим підрозділам в районі Новотроїцьке. Внаслідок обстрілу постраждалих серед українських військовослужбовців немає", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, бойовики з мінометів обстріляли блокпости в районі Горловського водосховища, поблизу Нікішиного та кургану Могила Гостра.

Читайте такожСиловики запобігли спробі оточення бойовиками Щастя (мапа АТО)"Неподалік Озеряновки намагались штурмувати позиції українських силовиків. Атака бойовиків відбита, втрат немає, блокпост під нашим контролем" - додали в прес-центрі.