Тимчук: бойовики більше 30 разів обстріляли позиції сил АТО
За минулу добу бойовики більше 30 раз обстріляли позиції сил АТО. Найбільша активність зафіксована на дебальцевському, донецькому і маріупольському напрямках.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.
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"Відбулися 3 бої українських військ з терористами - в аеропорту Донецька, поблизу населених пуктів Новоласпа та Пищовик", - повідомляє Дмитро Тимчук.
Також за його даними, найбільша кількість обстрілів терористами була здійснена по позиціях сил АТО в таких районах: околиці населеного пункту Дебальцеве - 5 вогневих ударів; поблизу Старогнатовки і Рідкодуба - по 3 обстрілу;
Також були обстріляні блокпости і опорні пункти сил АТО поблизу Щастя, Миколаївки, Авдіївки, Нікішино, Красногорівки, Талаковки і Павлополя.
"Обстріл вівся з РСЗВ "Град", артилерійських систем, танків, зенітних установок, мінометів, стрілецької зброї", - зазначив Дмитро Тимчук.