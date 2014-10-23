Тимчук: бойовики більше 30 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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"Відбулися 3 бої українських військ з терористами - в аеропорту Донецька, поблизу населених пуктів Новоласпа та Пищовик", - повідомляє Дмитро Тимчук.

Також за його даними, найбільша кількість обстрілів терористами була здійснена по позиціях сил АТО в таких районах: околиці населеного пункту Дебальцеве - 5 вогневих ударів; поблизу Старогнатовки і Рідкодуба - по 3 обстрілу;

Також були обстріляні блокпости і опорні пункти сил АТО поблизу Щастя, Миколаївки, Авдіївки, Нікішино, Красногорівки, Талаковки і Павлополя.

"Обстріл вівся з РСЗВ "Град", артилерійських систем, танків, зенітних установок, мінометів, стрілецької зброї", - зазначив Дмитро Тимчук.