Статус учасника бойових дій отримали понад 800 бійців АТО

Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова. "На сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали понад 800 чоловік, які брали участь в антитерористичній операції", - сказала вона.

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Як запевняє міністр, військові із зони АТО забезпечуються всіма пільгами, які передбачені законодавством. "На цих осіб поширюється закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Якщо військовослужбовець загинув, то пільги згідно закону поширюються на членів його родини", - підкреслила Людмила Денисова.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, в бойових діях в Донецькій і Луганській областях беруть участь близько 50 тис. осіб.