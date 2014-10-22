За добу бойовики обстріляли позиції українських військових біля 5 населених пунктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"З артилерії терористи вели вогонь по позиціях українських військових поблизу м. Красногорівка Мар’їнського району, у селі Піски, поблизу сіл Тоненьке, Новобахмутівки Ясинуватського району Донецької області та поблизу с. Миколаївка Волноваського району Донецької області", - сказав Лисенко.

Раніше повідомлялося, що бойовики знову намагалися взяти штурмом аеропорт у Донецьку.