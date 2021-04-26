Росія оголосила "persona non grata" співробітника Посольства України в Москві.
Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті російського МЗС.
"У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила "persona non grata" співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, "persona non grata" оголошено співробітника Посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня", - заявили в МЗС РФ.
Зазначається, що відповідну вербальну ноту сьогодні було направлено Посольству України в Москві.
Також у російському МЗС попередили Україну, що можуть вжити додаткових заходів щодо українських дипломатів, у разі продовження "ворожих дій" проти російських дипломатів.
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Затримання консула України в Санкт-Петербурзі: головне
- 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
- У спецслужбі стверджували, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних російських правоохоронних органів.
- У відомстві підкреслили, що така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і носить «явно ворожий характер щодо Російської Федерації».
- В українському МЗС висловили обурення інцидентом.
- Згодом стало відомо, що Росія висилає українського консула, затриманого в Петербурзі.
- Водночас Україна вирішила дзеркально вислати російського дипломата з Києва у відповідь на провокацію в Санкт-Петербурзі.
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