У Москві заявили, що рішення прийнято у відповідь на нібито "недружні дії" України.

Росія оголосила "persona non grata" співробітника Посольства України в Москві.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті російського МЗС.

"У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила "persona non grata" співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, "persona non grata" оголошено співробітника Посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня", - заявили в МЗС РФ.

Зазначається, що відповідну вербальну ноту сьогодні було направлено ​​Посольству України в Москві.

Також у російському МЗС попередили Україну, що можуть вжити додаткових заходів щодо українських дипломатів, у разі продовження "ворожих дій" проти російських дипломатів.

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Затримання консула України в Санкт-Петербурзі: головне

16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

У спецслужбі стверджували, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних російських правоохоронних органів.

У відомстві підкреслили, що така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і носить «явно ворожий характер щодо Російської Федерації».

В українському МЗС висловили обурення інцидентом.

Згодом стало відомо, що Росія висилає українського консула, затриманого в Петербурзі.

Водночас Україна вирішила дзеркально вислати російського дипломата з Києва у відповідь на провокацію в Санкт-Петербурзі.

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Автори: Олександр Топчій, Інна Андаліцька