Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден.

У Міністерстві закордонних справ України впевнені, що Арбітражний трибунал визнає юрисдикцію у справі захоплення українських моряків та кораблів у Керченській протоці, яке сталося в листопаді 2018 року.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

"З 11 жовтня Україна братиме участь в усних слуханнях у справі проти Російської Федерації щодо порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів та їхніх екіпажів. Слухання, що проходитимуть в Арбітражі, утвореному згідно з Додатком VII до Конвенції ООН з морського права, стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції Арбітражу", - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що справа стосується порушень Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права, коли 25 листопада 2018 року Росія заарештувала три українські військово-морські кораблі та 24 членів їхніх екіпажів у Чорному морі.

"Росія і надалі продовжувала утримувати українські судна близько одного року, а членів екіпажу протягом дев’яти з половиною місяців, а також здійснювати щодо них кримінальне переслідування за законодавством Російської Федерації. Разом з тим, відповідно до Конвенції ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом, що забороняє іноземним державам оглядати, накладати арешт, утримувати судно та здійснювати судове переслідування", - йдеться у заяві.

У зв'язку з цим сказано, що такі дії РФ є порушенням фундаментальних принципів міжнародного права.

"Україна вже довела грубе порушення міжнародного права з боку РФ, коли Міжнародний трибунал з морського права наклав обов’язкові до виконання тимчасові заходи, які вимагали від Росії негайно звільнити три українські військово-морські судна та 24 затриманих українських моряків. За це рішення проголосувало 19 з 20 суддів, проти даного рішення був лише суддя з Росії", - нагадали в МЗС.

Водночас, наразі Росія скористалась правом на оскарження юрисдикції Арбітражу.

"Україна відповість на заперечення Росії щодо юрисдикції на усних слуханнях. Україна впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію по цій справі і Росія понесе відповідальність за грубі порушення морського права", - заявили в МЗС.

Росія представить свою позицію 11 жовтня, а Україна – 12 жовтня. Слухання розпочнуться о 14:00 за київським часом.

Захоплення Росією суден у Керченській протоці

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у слуханнях Арбітражного трибуналу у справі України проти РФ щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів. Главою делегації і агентом України стала директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова.

Довідка УНІАН. 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксира "Яни Капу" і катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти тоді захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з яких були поранені, і звинуватили в незаконному перетині кордону РФ.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами.

20 листопада РФ повернула Україні й захоплені кораблі. Тоді командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни "угробили" українські судна, зняли навіть "плафони, розетки й унітази". Також він зазначив, що на захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання.

22 травня 2020 року Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум з доказової базою у справі проти Російської Федерації щодо захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року

У МЗС України очікують на рішення у цій справі протягом 2022-2023 року.

Автор: Віталій Саєнко