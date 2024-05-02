За даними джерела УНІАН, мова йде про народного депутата Андрія Клочка.

Народному депутату України повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень. Розслідування розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

"У межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ за матеріалами НАЗК, встановлено, що у 2020-2021 роках народний депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн - п’ять квартир у м. Києві, три земельні ділянки на Київщині, два нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz", - йдеться у заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Водночас переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. "Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн", - зазначили у САП.

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Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата Андрія Клочка.

Злочинні схеми: останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Національне антикорупційне бюро оголосили про викриття схему заволодіння державними землями в Сумській області.

Про підозру повідомили екс-голові аграрного комітету Верховної Ради - чинному міністру Миколі Сольському. Він каже, що справа стосується періоду, коли він працював адвокатом. 25 квітня він подав заяву на відставку.

Наступного дня Вищий антикорупційний суд обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня включно. За нього внесли заставу у 75,7 млн грн.

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