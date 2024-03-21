Сума незаконно набутих коштів більш ніж на 6,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

На незаконному збагаченні викрили ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України. За даними Державного бюро розслідувань, у 2022-2023 роках чиновник набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.

Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

У Офісі Генерального прокурора інформують, що серед незаконних активів: автомобіль "Toyota", 2022 року, квартира в м. Київ, обласна база спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

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"Сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи", - зазначається у повідомленні прокурорів.

На даний час експосадовцю повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України), проводиться обшук за місцем його проживання. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На незаконно набуті активи судом накладено арешт.

Викриття чиновників на незаконному збагаченні

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року у екс-воєнкома Дніпропетровщини знайшли ознаки незаконного збагачення на 8,5 мільйонів гривень. Мова йде про гучне розслідування стосовно Анатолія Пікала - екс-начальника Дніпропетровського обласного ТЦК. Як повідомила Нацполіція, за час воєнного стану придбав майна на 350 тисяч доларів.

Також повідомлялось, що чиновникам Комунального підприємства "Київавтошляхміст" повідомили про підозру через переплату 3,5 млн грн під час ремонту київських мостів та розв'язок. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для зловмисників.

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