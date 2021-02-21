Голова МЗС Австрії зазначив, що недостатньо просто зі сторони коментувати те, що відбувається в Росії, й погрожувати санкціями.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг очікує, що ЄС схвалить нові санкції проти Росії на тлі останніх подій у справі Алексєя Навального.

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Як повідомляє "Європейська правда", про це Шалленберг розповів німецькому виданню Welt am Sonntag.

Шалленберг зазначив, що ЄС використає новий механізм, про який уряди домовилися минулого року, для покарання за порушення прав людини.

"Це також включає адресні заходи проти окремих осіб в рамках нещодавно створеного режиму санкцій в області прав людини. Я очікую, що це буде підтримано широкою більшістю", - сказав він.

"Недостатньо просто зі сторони коментувати те, що відбувається в Росії, і погрожувати санкціями", - додав австрійський дипломат.

Міністри закордонних справ ЄС можуть попросити Європейську службу зовнішніх дій (EEAS) надати список осіб і організацій, яким можуть заборонити в'їзд і заморозити їхню власність.

Шалленберг заявив, що його країна виступає за подальші санкції. "Але (санкційні) списки повинні бути політично і юридично грамотними", - наголосив він.

Міністри закордонних справ ЄС проведуть у понеділок у Брюсселі переговори, на яких, як очікується, вони нададуть політичне схвалення новим антиросійським санкціям.

Арешт Навального у Росії: що відомо

Олексій Навальний повернувся до Росії 17 січня з Берліна, де лікувався після отруєння "Новачком". В аеропорту "Шереметьєво" його затримали. До того, 13 січня, в РФ опозиціонера оголосили в розшук через справу 6-річної давнини. Його звинуватили у тому, що він нібито витратив на особисті цілі частину з 588 мільйонів рублів, які зібрали на пожертву для "Фонду боротьби з корупцією".

Суд Москви 2 лютого ув'язнив Навального на 3,5 року. Після затримання опозиціонера в Росії почалися масові мітинги у багатьох містах країни. Під час акцій силовики жорстко затримали тисячі людей. Повідомляється про понад десять тисяч затриманих.

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Автор: УНІАН