У відомстві закликали міжнародне співтовариство до більш рішучого задіяння всіх механізмів для припинення насильства російської влади проти свого народу та агресії проти сусідніх країн.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в оприлюдненому коментарі МЗС щодо акцій протесту в Російській Федерації.

"В Україні із занепокоєнням стежать за ситуацією навколо акцій протесту в Російській Федерації, викликаних протиправним затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального. На жаль, російська влада замість того, щоб дослухатись до своїх громадян, які вимагають поваги до прав людини і відновлення верховенства права, продовжує застосовувати утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

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"Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції", - йдеться у коментарі.

У МЗС наголошують, що громадяни Росії заслуговують на уряд, який буде здатним забезпечити рівність перед законом, можливість реалізувати свої права і свободи, а також поважатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях. Також у відомстві закликали міжнародне співтовариство "до більш рішучого задіяння всіх механізмів для припинення насильства російської влади проти свого народу, агресії проти сусідніх країн, а також для протидії порушенням з боку РФ заснованого на міжнародному праві світового порядку і правил поведінки цивілізованого світу".

Протести в Росії через арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

Сьогодні в РФ проходять акції на підтримку Навального зокрема, його соратники анонсували мітинги в 93 містах. Силовики затримують учасників акцій. Загалом вже затримано більше 2,5 тисяч людей по всій Росії.

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Автор: Світлана Закелова