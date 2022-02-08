Він не хоче, щоб вони "опинилися між двох вогнів" у разі вторгнення Росії.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не знає, чи віддасть Володимир Путін наказ про вторгнення в Україну до кінця цієї зими.

Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я знаю, що зараз він у належному стані, щоб здійснити вторгнення, за умови, що ґрунт вище Києва замерзлий. Він має необхідне для цього. Але, що він зробить, я не знаю. Я не думаю, що це хтось окрім нього знає", - сказав Байден.

Водночас президент Сполучених Штатів заявив, що радив би американцям, які знаходяться в Україні, залишити її.

Читайте такожПутін заявив, що готовий надати Порошенку політичний притулок у Росії"Я не кажу про наших дипломатів, я кажу про американців, які там перебувають. Мені б дуже не хотілося, щоб вони опинились між двох вогнів, якщо вторгнення таки буде. Я радив би їм залишити країну", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 7 січня президент США провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вона тривала дві години.

Головною темою переговорів була єдність країн у стримуванні російської агресії проти України.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. У свою чергу, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці США повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну.