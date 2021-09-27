В уряді мають розробити комплекс заходів для контролю за виконанням усіх необхідних заходів українцями та іноземними громадянами, які в'їжджають в Україну з-за кордону.

Кабінет міністрів має запропонувати заходи для боротьби з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

Зокрема, під час наради було вирішено, що Кабмін має запропонувати комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, а також для контролю за виконанням усіх необхідних заходів українцями та іноземними громадянами, які в'їжджають в Україну з-за кордону.

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"Головних лікарів медичних закладів, де зафіксовані порушення, та туристичні агенції, які сприяють отриманню підроблених сертифікатів і тестів, мають притягати до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як писав УНІАН, на Черкащині кіберполіція викрила сімейну лікарку та її посередницю в організації схеми виготовлення та продажу підроблених COVID-сертифікатів без проходження вакцинації.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін нагадав, що внесення будь-якої інформації в електронну систему охорони здоров'я можна відслідкувати. За його словами, влада опрацьовує сайти, телеграм-канали, фейсбук-групи, де поширюється інформація про купівлю COVID-сертифікатів.

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Автор: Антоніна Доломанжи