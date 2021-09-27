Вартість підробленого COVID-сертифікату становила 5 тис. грн. Однак до електронних реєстрів лікар вносила дані клієнтів з помилками, через що вони не генерувалася у застосунку "Дія".

На Черкащині кіберполіція викрила сімейну лікарку та її посередницю в організації схеми виготовлення та продажу підроблених COVID-сертифікатів без проходження вакцинації.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці. Фігурантки у месенджерах пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, за 5 тисяч гривень медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних електронних реєстрів. Однак жінка цілеспрямовано робила помилки під час внесення даних клієнтів. Внаслідок цього медична довідка не генерувалася у застосунку "Дія", натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою.

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За місцем проживання правопорушниць та у кабінеті лікарки працівники поліції провели санкціоновані обшуки. За результатами вилучено печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігурантів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.

Чим загрожує підробка COVID-сертифікатів: пояснення МОЗ

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін нагадав, що внесення будь-якої інформації в електронну систему охорони здоров'я можна відслідкувати. Про це він розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

"Тобто ми можемо подивитися, який лікар вніс той чи інший запис. І, повірте, коли пацієнт перебуває на ліжку палати інтенсивної терапії чи реанімації, він розкаже, чи вакцинований, чи в нього куплений сертифікат і хто йому таке зробив. Тому ця інформація рано чи пізно стане відомою принаймні медичним працівникам, правоохоронним органам тощо", - повідомив він.

За його словами, влада опрацьовує сайти, телеграм-канали, фейсбук-групи, де поширюється інформація про купівлю COVID-сертифікатів.

"Зараз уже ведеться приблизно 300 кримінальних проваджень за цими випадками. Минулого тижня вже було кілька обшуків по туристичних агенціях, які продавали так званий повний комплект: сам тур, поліс медичного страхування, сертифікат про пройдений ПЛР-тест до вильоту і плюс тест за датою повернення з країни, з якої людина поверталася", - повідомив Кузін.

МОЗ зараз також ініціювало урядові зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою підвищення відповідальності за підробку документів про вакцинацію, сертифікатів.

"Однак я би хотів ще раз запевнити в тому, що зараз майже всі групи, які є в телеграмі, в вайбері, вотсапі, відслідковуються кіберполіцією і додатково з'ясовується, хто з медичних працівників бере участь у цих схемах. Думаю, найближчим часом ці справи будуть доведені до їх логічного завершення", - зазначив він.

Covid-сертифікати в Україні

13 вересня Кабінет міністрів прийняв зміни до постанови №1236, якою встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності 20 вересня.

Ухвалені зміни передбачають, що у COVID-сертифікаті буде дві опції ("жовтий" або "зелений") і буде містити інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання після COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перші щеплення, а "зелений" - повний курс.

Тепер у разі запровадження "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше 80% працівників з "жовтими " або "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і щонайменше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних установ, спортзалів і басейнів мати "жовтий" або "зелений" covid-сертифікати.

Наприкінці вересня на порталі "Дія" можна буде згенерувати і роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Макринська