Активними учасниками сутичок стали нардепи Олексій Гончаренко та Микола Тищенко.

П'ятниця, 6 жовтня, у Верховній Раді відзначилася скандалом, сутичками та порваними штанами. Нардепи ображали один одного під час публічних виступів та знімали відео.

Активними учасниками "баталій" стали нардепи Микола Тищенко та Олексій Гончаренко. Під час свого виступу Тищенко назвав Гончаренка "півнем з Одещини" та нагадав йому про зв'язок з "Партією регіонів". Біографію нардепа Тищенко читав з Вікіпедії. Його опонент знімав виступ на відео поруч.

Тищенко вимагав, щоб Петро Порошенко "викинув" Гончаренка зі своєї фракції та з українського політикуму загалом. Скандальний виступ перервав голова ВР Руслан Стефанчук з вимогою зупинити безлад. Втім, Тищенко схопився з місця, підійшов до трибуни та продовжив запальну промову. Стефанчук підвищив голос та закликав його сісти на своє місце. Нардеп пішов під крики "Ганьба".

Втім, нардеп Гончаренко, закінчивши зйомку біля Тищенка вступив у перепалку з кількома іншими нардепами. Розпочалася штовханина.

Сам Гончаренко у своєму Telegram-каналі пояснив ситуацію. За його словами, перепалка сталася під час розгляду бюджету. Гончаренко запропонував правки щодо повернення 30-ки для військових у тилу, про збільшення виплат військовим та про соціальне забезпечення військових. Втім, Рада та "слуги народу" нібито їх відхилили.

"В Києві війни немає. В Києві - тепло і затишно. У Крадуцького (ймовірно, йдеться про нардепа Михайла Радуцького - УНІАН) бізнесок йде, у Тищенко - колл-центрики з наркоторгівцями. Всі живуть собі, не хворіють. На моє питання: а ви не оху*ли трошки? Там на фронті п*здец. Нам потрібно зміцнювати оборону. Думати про забезпечення. Планувати наступний рік. Відповідь виявилась простою: намагатись забрати у мене телефон. До речі, в боротьбі, Тищенко чомусь порвав мені штани. Коль, навіщо?", - написав Гончаренко.

Нардеп опублікував фрагмент "баталій" з колегами по Раді з моменту, коли його почали штовхати кілька депутатів.

"Таке життя. Я казав, що буде бій. Вони всі дуже розслаблені. Нічого, ми порядок наводити вмієм", - додав Гончаренко.

Згодом нардеп навіть зробив окреме відео, у якому ще раз розповів про інцидент. Він іронічно зазначає, що Тищенко порвав йому штани "в області д*пи" через його "боротьбу за військових".

На ще одному фрагменті відео видно, як Тищенко схопив телефон, яким Гончаренко знімав увесь цей інцидент.

Держбюджет-2023 та податки

Кабінет міністрів пропонує забрати у місцевих бюджетів надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб, який збирається з заробітних плат військових. За задумом, кошти підуть на реалізацію проекту "Армія дронів" та закупівлю, ремонт, виробництво військової техніки та озброєння.

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