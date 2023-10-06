Левова частка піде на сектор безпеки та оборони.

Верховна Рада підтримала в цілому законопроект, який передбачає збільшення видатків державного бюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за законопроект №10038 проголосували 313 народних обранців.

За його словами, Міністерство оборони отримає додаткові 211 мільярдів гривень, Міністерство внутрішніх справ – 79 мільярдів, Міністерство соціальної політики – 16,5 мільярдів, Міністерство закордонних справ – 1,3 мільярди, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості – 4,3 мільярди.

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Видатки Служби безпеки України збільшено 4,2 млрд грн, Головного управління розвідки – на 2,5 мільярди, Міністерства освіти та науки – на 572 мільйони, Держспецзв’язку – на 570 мільйонів, Служби зовнішньої розвідки – на 500 мільйонів, Міністерства енергетики – на 350 мільйонів, Управління державної охорони – на 230 мільйонів, Бюро економічної безпеки – на 253 мільйони.

За його словами, такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального фонду державного бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит – більше 2 трлн грн.

Держбюджет-2023 та податки

Кабінет міністрів пропонує забрати у місцевих бюджетів надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб, який збирається з заробітних плат військових. За задумом, кошти підуть на реалізацію проекту "Армія дронів" та закупівлю, ремонт, виробництво військової техніки та озброєння.

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