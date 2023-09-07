В уряді знайшли спосіб, яким чином направити "надлишок" коштів місцевих бюджетів безпосередньо на фінансування сил безпеки та оборони.

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2024 рік планує забрати у громад податок з доходів військовослужбовців, який є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами цей податок планується перерозподілити та спрямувати на фінансування сектору безпеки та оборони.

"Тобто ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО, які осідають на рахунках місцевих бюджетів, мають працювати на сектор безпеки і оборони. Є досить тривала дискусія щодо цього питання. Я сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивне рішення. Податків ми збираємо в річному вимірі 1,3 млрд грн, видатки сектору безпеки і оборони більше 1,6 трлн грн", - сказав він.

Відео дня

Міністр зазначив, що українці мають прийняти той факт, що бюджет на 2024 рік буде з не меншими цифрами на фінансування сектору безпеки і оборони.

Як формуються місцеві бюджети зараз

На сьогодні 75% податків із заробітної плати українців (включно з захисниками) спрямовуються до бюджетів місцевих органів влади. Тим часом, до держбюджету йде лише 25%. Інша ситуація тільки у Києві – там співвідношення становить: 60%/40%.

У 2023 році держава виділила на зарплати військовослужбовців 700 млрд грн. Зважаючи на те, що армійці сплачують податок у розмірі 18%, лише у поточному році вони мають сплатити до бюджетів усіх рівнів – 126 млрд грн. З цієї суми місцеві бюджети, за приблизними підрахунками, мають отримати близько 90 млрд грн.

Після ряду корупційних скандалів із закупівлями барабанів та овочерізок для укриттів, будівництвом нікому не потрібних стадіонів на лінії фронту та тотальним ремонтом доріг по усій Україні гостро постало питання щодо необхідності вилучення у місцевих бюджетів "надлишку" коштів та спрямування його безпосередньо на потреби військових.

Реакція регіонів

Очікувано, органи місцеві органи влади виступили категорично проти цієї ініціативи. Так, Асоціація міст України наголосила, що кошти на оборону, які надають органи місцевого самоврядування військовим підрозділам, є доповненням до централізованого забезпечення, яке виконується з державного бюджету.

"Це не тільки допомога силам безпеки й оборони, але й забезпечення ВПО, розчищення та відновлення зруйнованих вибухами будівель й інфраструктури, утримання лікарень, в тому числі поряд із лінією фронту, надання допомоги сім’ям військовослужбовців", – зазначила Асоціація у своєму зверненні.

Для уникнення неналежного використання коштів АМУ запропонувала сформувати цільові захищені статті видатків місцевих бюджетів, сформовані із 70% "військового" ПДФО, так званий бюджет безпеки й оборони, і заморозити реверсні вилучення.

Деякі місцеві ради вже звернулися до президента, уряду та парламенту, щоб ті не забирали у них це джерело доходів. Так, під час сьогоднішньої сесії Миколаївської міської ради була озвучена інформація, що "військовий" ПДФО складає 47% дохідної частини міського бюджету.

Скандальні закупівлі за рахунок місцевих бюджетів

Від початку літа в України не вщухали скандали, які стосувалися того, як місцеві органи влади витрачають коштів з бюджетів під час війни. Зокрема, в Дніпровському районі столиці чиновники закупили для цивільних укриттів 306 барабанів. На щастя, завдяки суспільному резонансу цей тендер скасували, чого не скажеш про 12 овочерізок по 130 тисяч за одиницю та електросковороду – за 720 тисяч гривень, які все ж придбали.

Також київська влада цього року виділила на будівництво Кільцевої дороги, яка ремонтується щороку, 872 мільйони гривень, що майже відповідає фінансуванню ремонтів тих самих відрізків цієї дороги за попередні 5 років.

Одна з найбільших статей витрат місцевих рад сьогодні – благоустрій міст, але він не завжди є доречним. Наприклад, на облаштування клумб у Івано-Франківській області направили 1,2 млн. грн.

Вас також можуть зацікавити новини: