Депутат від "Європейської Солідарності", екс-голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович вважає, що учасники дивізії СС "Галичина" були жертвами війни.
Про це він повідомив у коментарі виданню "Вести".
"Такі складні історичні питання не оцінюються (категоріями - ред.) "добре" або "погано". Я вважаю, що це одні з жертв Другої світової війни. На жаль, українці були змушені воювати за чужі інтереси", - заявив він.
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Відповідаючи на запитання про те, "добре чи погано" проводити такі марші, В'ятрович зазначив: "Я вважаю, що учасники СС "Галичина" були жертвами Другої світової війни. Це, на жаль, українці, які були змушені воювати за чужі, німецькі інтереси, часто навіть воюючи проти інших українців у Червоній Армії, які, своєю чергою, також були змушені воювати за чужі інтереси", - зазнавич В'ятрович.
На питання, чи потрібні ці марші, В'ятрович зрештою сказав, що він "не готовий це підтримувати".
Нагадаємо, в середу, 28 квітня, о 18:00 на Арсенальній площі в Києві має відбутися "Марш вишиванок на честь Дня створення дивізії Галичина".
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