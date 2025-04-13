Зустріч відбудеться в столиці країни Анкарі.

Представники України та Росії проведуть переговори в Туреччині.

Як повідомляє CNN türk з посиланням на джерела в Міністерстві оборони, зустріч російських і українських офіційних осіб запланована на 15-16 квітня в Командуванні Військово-морських сил в Анкарі.

На цих переговорах обговорюватимуть питання безпеки Чорного моря.

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Ситуація в Чорному морі

1 квітня Лавров прокоментував угоду щодо Чорного моря і назвав нові вимоги. За його словами, РФ зробила конкретні пропозиції щодо реалізації чорноморської ініціативи. Він сказав, що такі пропозиції потрібні, щоб не повторити "сумний досвід" початкової, схваленої в липні 2022 року зернової чорноморської ініціативи, з якою виступав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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