Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у підтримці євроатлантичної інтеграції України на тлі російської агресії.
Про це держсекретар США повідомив у Twitter.
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"Я сьогодні зустрівся з українським міністром закордонних справ, аби обговорити непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США. Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України перед обличчям російської поточної агресії на Донбасі і у Криму", - наголосив Блінкен.
У заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса йдеться, що Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії.
"Держсекретар висловив стурбованість через навмисні дії Росії загострити напруження з Україною, в тому числі через її агресивну риторику і дезінформацію, збільшення порушень режиму припинення вогню і переміщення військ в окупованому Криму і біля кордонів України", - наголошується у заяві.
Візит Кулеби до Брюсселю: що відомо
Напередодні сьогоднішнього візиту до Брюсселю Кулеба заявив, що настав час говорити про те, яка може бути практична підтримка України у разі масштабного збройного загострення. "Ми маємо всі розуміти, що може настати фаза, коли будь-яких висловлювань, занепокоєння і словесних вербальних закликів до Росії вже буде вкрай недостатньо", - наголосив Кулеба.
"Мій візит до Брюсселя пов'язаний саме з цим", - сказав Кулеба і додав, що з країнами-членами НАТО будуть обговорюватися "дуже конкретні речі".
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Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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