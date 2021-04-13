Під час зустрічі у Брюсселі співрозмовники обговорили американську підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен запевнив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у підтримці євроатлантичної інтеграції України на тлі російської агресії.

Про це держсекретар США повідомив у Twitter.

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"Я сьогодні зустрівся з українським міністром закордонних справ, аби обговорити непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США. Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України перед обличчям російської поточної агресії на Донбасі і у Криму", - наголосив Блінкен.

У заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса йдеться, що Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії.

"Держсекретар висловив стурбованість через навмисні дії Росії загострити напруження з Україною, в тому числі через її агресивну риторику і дезінформацію, збільшення порушень режиму припинення вогню і переміщення військ в окупованому Криму і біля кордонів України", - наголошується у заяві.

Візит Кулеби до Брюсселю: що відомо

Напередодні сьогоднішнього візиту до Брюсселю Кулеба заявив, що настав час говорити про те, яка може бути практична підтримка України у разі масштабного збройного загострення. "Ми маємо всі розуміти, що може настати фаза, коли будь-яких висловлювань, занепокоєння і словесних вербальних закликів до Росії вже буде вкрай недостатньо", - наголосив Кулеба.

"Мій візит до Брюсселя пов'язаний саме з цим", - сказав Кулеба і додав, що з країнами-членами НАТО будуть обговорюватися "дуже конкретні речі".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко