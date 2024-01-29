Уряд має на меті підтримати ВПО та українців, які повертатимуться із-за кордону.

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка розширює можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.

Про це повідомила прес-служба уряду. Зокрема, як зазначається, раніше допомога малозабезпеченим родинам не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх 3-х місяців перед зверненням по цю допомогу.

Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там.

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"Відтепер цю ситуацію змінено. Оскільки уряд має на меті підтримати ВПО та українців, які повертатимуться із-за кордону та ще не встигли працевлаштуватись в Україні і не мають власних джерел доходів, допомога призначатиметься на 6 місяців: для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ; для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщення, не працювали або не сплачували ЄСВ", - йдеться у повідомленні.

В Кабміні зазначили, що аби сприяти поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

"Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своїй економічній самостійності - тобто або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби фахівці Центру допомогли таким особам знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію", - заявили в уряді.

Виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив до 1 березня, після чого отримувати допомогу будуть лише певні категорії переселенців. "Ми спільно з урядом вирішили ще на місяць продовжити абсолютно всім, до 1 березня, існуючі умови виплат. Тобто нічого не змінюється, автоматично нові критерії переносяться з 1 лютого на 1 березня. По цьому ми вже досягли домовленостей всередині уряду і знайшли відповідний ресурс, бо це не малий ресурс: один місяць продовження таких допомог тягне нам понад 6 млрд грн", – сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, при цьому з 1 березня виплати автоматично будуть продовжені пенсіонерам з категорії ВПО, у яких пенсія менше за 9444 грн, тобто пенсіонерам з високим рівнем доходу допомога продовжуватись не буде. Також автоматично продовжується допомога для людей з інвалідністю першої та другої груп, а також для дітей-сиріт.

Як раніше призначалася допомога малозабезпеченим родинам

Нагадаємо, допомога малозабезпеченим призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї. Наразі для працездатних осіб це - 55% прожиткового мінімуму (1665.4 грн), для дітей - 140 % (віком до 6 років - 3 588,2 грн, від 6-18 років - 4 474.40 грн), для осіб, які втратили працездатність - 100% (2 361 грн). Таким чином допомога розраховується як різниця рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

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